FC 26 Evoluzione | Attacca come Kylian Strike like Kylian
L’FC 26 Evoluzione rappresenta un’importante opportunità per migliorare il reparto offensivo. Con un investimento di 50.000 crediti o 400 FC Points, permette di potenziare significativamente un attaccante che soddisfi specifici requisiti, aumentando la valutazione generale di +12 punti, fino a un massimo di 88 TOT. Questa evoluzione consente di adattare e rafforzare la propria squadra in modo strategico e mirato.
Questa Evoluzione è un vero e proprio “game changer” per il reparto offensivo. Con un costo di 50.000 crediti (o 400 FC Points), permette di applicare upgrade massicci a un attaccante che rispetti determinati requisiti, garantendo un boost di +12 alla valutazione generale (fino a un massimo di 88 TOT). Requisiti di Selezione. Valutazione Generale (GEN): Massimo 86.. Posizione: Deve essere un ATT.. Velocità: Massimo 91.. Ruoli totali: Massimo 5.. Stili di Gioco+: Massimo 1.. Rarità esclusa: Non può essere un giocatore della rarità “Tour mondiale fuoricl. argento”.. Miglioramenti: Il DNA del Campione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
