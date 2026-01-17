Evade dai domiciliari e va a casa dell' amata | un arresto e una denuncia

Un uomo di 60 anni di Agrigento è stato arrestato per evasione dopo essersi allontanato dalla propria abitazione, sottoposta agli arresti domiciliari, e aver raggiunto la casa della sua compagna. L'episodio ha portato a un provvedimento di arresto e denuncia. L’episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle misure restrittive e delle conseguenze legali associate alla loro violazione.

