Evade dai domiciliari e va a casa dell' amata | un arresto e una denuncia
Un uomo di 60 anni di Agrigento è stato arrestato per evasione dopo essersi allontanato dalla propria abitazione, sottoposta agli arresti domiciliari, e aver raggiunto la casa della sua compagna. L'episodio ha portato a un provvedimento di arresto e denuncia. L’episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle misure restrittive e delle conseguenze legali associate alla loro violazione.
Si allontana dalla sua abitazione, dove era agli arresti domiciliari, e va a casa della sua amata. Lui, sessantenne di Agrigento, è stato arrestato per evasione. Lei, una cinquantenne, denunciata alla Procura per favoreggiamento. A procedere sono stati i carabinieri che, durante gli ordinari controlli a carico delle persone sottoposte a misure, non hanno trovato in casa l'uomo. Un sessantenne che verosimilmente pensava di farla franca, ma che invece è finito in carcere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
