Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2026 oggi | orari partite 17 gennaio programma streaming

Scopri dove seguire in TV e streaming le partite della Serie A1 femminile di volley del 17 gennaio 2026. Ecco orari, programmazione e modalità di visione per rimanere aggiornato sugli incontri di questa fase cruciale della stagione regolare.

Con l’avvicinarsi della conclusione della regular season, la Serie A1 di volley femminile entra in una fase in cui ogni partita inizia a pesare in maniera sempre più evidente. La 20ª giornata, in programma sabato 17 gennaio 2026, accompagna il campionato verso i suoi primi verdetti, con una classifica che comincia a restituire indicazioni più stabili pur lasciando margini di manovra sia nella corsa ai playoff sia nella zona calda. Il turno propone diversi incroci interessanti, ma l’attenzione è inevitabilmente catalizzata dal confronto del Pala BigMat di Firenze tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara, una sfida tra due squadre di alta classifica che arrivano all’appuntamento con ambizioni e necessità differenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

