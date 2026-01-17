Dal ‘ritorno’ di Eshkol Nevo a Jeffery Deaver le novità in libreria

Scopri le ultime novità in libreria, tra romanzi, saggi, inchieste e reportage. Questa settimana, l’Adnkronos presenta una selezione di nuove uscite, tra cui il ritorno di Eshkol Nevo e le nuove opere di Jeffery Deaver. Un’occasione per aggiornarsi sulle proposte più interessanti nel panorama letterario, con titoli pensati per soddisfare diverse esigenze di lettura.

E’ in libreria con Mondadori ‘Nella mente di una mamma’, scritto dalla neuroscienziata e psicologa Susana Carmona. Nel 2017 la prestigiosa rivista ‘Nature Neuroscience’ pubblicò uno studio che dimostrava per la prima volta come la gravidanza comporti cambiamenti profondi e duraturi nel cervello della madre. Tra le autrici, la neuroscienziata Susana Carmona, che insieme al suo gruppo di ricerca da anni studia gli adattamenti neurologici che accompagnano la gravidanza e la maternità. Le sue ricerche mostrano come questi mutamenti – in parte temporanei, in parte permanenti – influenzino in modo decisivo la costruzione del legame con il neonato e il benessere psicologico delle donne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

