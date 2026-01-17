Cumana fine dei disagi | dal 21 febbraio riapre il tratto Bagnoli–Gerolomini

A partire dal 21 febbraio 2026, la linea Cumana riaprirà interamente tra Montesanto e Torregaveta, includendo il tratto Bagnoli–Gerolomini. Dopo mesi di disagi, questa riapertura rappresenta una soluzione importante per pendolari, studenti e lavoratori, garantendo nuovamente un collegamento diretto e più stabile lungo la costiera partenopea. La ripresa delle attività contribuirà a migliorare la mobilità nella zona e a ridurre i disagi di chi si sposta quotidianamente.

Dopo mesi di disagi per pendolari, studenti e lavoratori, arriva la conferma ufficiale: dal 21 febbraio 2026 la linea Cumana tornerà operativa sull’intero tracciato da Montesanto a Torregaveta, con la riapertura del tratto Bagnoli–Gerolomini. L’annuncio arriva da EAV (Ente Autonomo Volturno), al termine di incontri con Regione Campania e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), che hanno fatto il punto sullo stato degli interventi infrastrutturali. Il blocco del servizio era stato disposto a seguito di criticità riscontrate nella galleria di Monte Olibano, imponendo l’interruzione della circolazione ferroviaria per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Leggi anche: E45, fine dei disagi in Appennino: riapre un ampio tratto dopo i lavori nelle gallerie e viadotto Leggi anche: Viaggio in Cumana da Torregaveta a Gerolomini, attese e navette alternative Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cumana: lavori verso la fine, apertura completa sabato 21 febbraio 2026 - Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno che in una nota spiega come «a seguito degli incontri con ... msn.com

Napoli - Archivio fotografico Parisio - Fuorigrotta - Piazzale Tecchio con la stazione della Cumana Mostra e i lavori ancora in corso per la Facoltà d'Ingegneria, foto datata fine anni '50. #Napoli #Naples #Napoles #Neapel # # # #photo #ph - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.