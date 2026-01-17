Cagliari-Juventus streaming gratis? Dove vederla in diretta live

La partita Cagliari-Juventus, valida per la 21ª giornata della Serie A 2025-26, si disputerà stasera alle ore 20:45. Per seguire il match in diretta, è importante scegliere fonti ufficiali o servizi autorizzati. Si consiglia di verificare i canali disponibili, rispettando le normative sul copyright e usufruendo di opzioni legali per la visione.

Partite di stasera: alle ore 20:45 si gioca Cagliari-Juventus, gara valida per la 21° giornata del calendario della Serie A 2025-26. Dopo un mese non positivo, i sardi devono vincere per provare a lasciarsi indietro la zona retrocessione, ora distante cinque punti.

Cagliari-Juve: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I bianconeri di Luciano Spalletti, reduci da sei risultati utili consecutivi, fanno visita ai sardi di Fabio Pisacane nel 21° turno di campionato ... tuttosport.com

Serie A, Cagliari-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv - Cagliari e Juventus si affronteranno sabato 17 gennaio alle 20:45 all’Unipol Domus, nel match valido per la 21ª giornata di Serie A. torinotoday.it

Udinese-Inter, Napoli-Sassuolo e Cagliari-Juventus: oggi tre partite per l'altissima classifica #SportMediaset - facebook.com facebook

#Cagliari- #Juventus, i convocati di #Pisacane x.com

