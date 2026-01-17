La Juventus ha concluso la cessione di un suo giocatore alla Premier League, con l’accordo definito per circa 15 milioni di euro. La trattativa, ormai finalizzata, prevede le modalità di trasferimento e le condizioni contrattuali. Si tratta di un passaggio importante per il calciatore e per il club, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera internazionale.

Addio definitivo alla Juventus: tutto fatto per il suo trasferimento in Premier League, ecco formula e cifre. La Juve aveva provato con una certa insistenza a portarlo in Italia, ma il futuro di Alex Toth sarà targato Premier League. Lo riferisce in queste ore l’esperto di calciomercato di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, secondo cui Ferencvaros (proprietario del cartellino) e Bournemouth avrebbero raggiunto l’intesa definitiva sulla base di 12 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 3 di bonus. Toth (AnsaFoto) – Calciomercato.it Toth, che ha collezionato 25 presenze, 2 gol e 5 assist in Ungheria in questa prima parte di stagione, si trasferirà dunque a breve in Inghilterra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bye bye Juve, giocherà in Premier League: è fatta per 15 milioni

Leggi anche: Marotta lo fa ancora, arriva gratis: bye bye Milan

Leggi anche: Bye bye David, nuovo bomber per Spalletti: arriva gratis

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un clamoroso colpo di mercato: l'ex Juventus giocherà in Serie D - facebook.com facebook

La mia chiacchierata con Giancarlo #Cornacchia, collega di @TuttoCagliari: " #Pisacane non se la giocherà a viso aperto, #Palestra da #Juve e vale l'investimento. #Spalletti Vuole continuare ad alimentare filotto" x.com