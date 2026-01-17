Airoma lascia Avellino | I giovani sono il presente da cui ripartire

Domenico Airoma si congeda dal ruolo di procuratore di Avellino, segnando un passaggio importante nel contesto locale. La sua esperienza rappresenta un patrimonio per la comunità, che guarda al futuro con rinnovata fiducia. La giustizia, in ogni caso, rimane una costante, mentre i giovani si presentano come il punto di partenza per un nuovo percorso di crescita e sviluppo nella città.

AVELLINO – Domenico Airoma lascia la sua poltrona da procuratore di Avellino. La giustizia, però, non la lascia mai. In un incontro con le Associazioni Cattoliche, a Palazzo Vescovile, ha messo in chiaro cosa davvero gli sta a cuore: non i palazzi del potere, ma le strade che ha percorso, le persone che ha incontrato, la speranza di un futuro migliore. “I giovani non sono il nostro futuro, sono il nostro presente”, ha detto, facendo eco a chi crede che solo nel domani ci sia qualcosa da salvare. Airoma non è uno che usa frasi vuote. Non ha bisogno di metterla sul poetico, non è il tipo. Ha sempre parlato come un uomo che sa di cosa sta parlando, che ha visto l’ipocrisia e l’indifferenza sfiorargli la pelle e ha scelto da che parte stare, senza fare troppi calcoli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

