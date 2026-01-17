addio alla star famosissima terribile incidente

Se ne va Kianna Underwood, ex bambina prodigio nota per le sue apparizioni su Nickelodeon negli anni Duemila. La notizia della sua scomparsa, avvenuta in un incidente, ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo e i suoi fan. Un addio doloroso a una figura che ha rappresentato un pezzo importante dell'infanzia di molte persone.

Il sipario è calato tragicamente su Kianna Underwood, l’ex bambina prodigio che aveva conquistato il pubblico dei primi anni Duemila con il suo talento nelle produzioni di Nickelodeon. L’attrice, oggi trentatreenne, ha perso la vita nelle prime ore di venerdì 16 gennaio a Brooklyn, vittima di un brutale incidente con omissione di soccorso. La conferma, che ha gettato nel dolore i fan della storica serie «All That», è arrivata direttamente dalla famiglia tramite i canali social. Secondo le ricostruzioni fornite dalle autorità, l’impatto è avvenuto intorno alle 6:50 del mattino all’incrocio tra Pitkin Avenue e Mother Gaston Boulevard. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

