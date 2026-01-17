Ad Affari Tuoi Maurizio spiazza De Martino con una richiesta particolare | È un momento difficile

Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 17 gennaio, Maurizio, un pompiere proveniente dalla Valle d'Aosta, affronta una fase difficile e sorprende De Martino con una richiesta inaspettata. Durante la trasmissione, Maurizio mostra emozione e sincerità, lasciando spazio a un momento di riflessione. Un episodio che mette in luce le sfide personali di chi partecipa al gioco, con un tono sobrio e rispettoso.

