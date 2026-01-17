A Ripalta Vecchia torna il medico | Esigenza primaria della gente

A Ripalta Vecchia torna il servizio di medico di famiglia ambulatoriale, rispondendo alle esigenze della comunità locale. Dopo un periodo di interruzione, l’amministrazione comunale ha annunciato il ripristino del servizio nell’ambulatorio della frazione, per garantire un’assistenza sanitaria più vicina e accessibile ai cittadini. La ripresa mira a migliorare la qualità della vita e a soddisfare le necessità di salute della popolazione.

Sarà riattivato il servizio di medico di famiglia ambulatoriale a Ripalta Vecchia. L'amministrazione comunale annuncia il ritorno del medico nell'ambulatorio della frazione di Ripalta Vecchia, dopo un lungo periodo di assenza del servizio, che ha creato disagi alla cittadinanza. Un risultato significativo, atteso da anni, reso possibile anche grazie alla disponibilità della dottoressa Maria Grazia Artelli, che a partire da lunedì 2 febbraio inizierà a prestare la propria opera assistenziale in favore dei suoi pazienti, consentendo il ripristino di un presidio sanitario di prossimità fondamentale per il territorio.

