Visita guidata al Museo dell' Opera del Duomo

Scopri il Museo dell'Opera del Duomo di Pisa, un luogo dedicato alla storia della scultura tra XI e XIV secolo. La visita permette di approfondire le tecniche e le opere realizzate in questo periodo, tra cui il famoso Grifo, simbolo della produzione artistica locale. Un percorso che offre un’ampia panoramica sulla ricca tradizione artistica della città, ideale per conoscere meglio il patrimonio culturale di Pisa.

Il museo illustra in modo eccellente la fiorente produzione scultorea a Pisa tra XI e XIV secolo. Durante la visita vedremo anche il celebro Grifo dai tratti orientaleggianti.Dettagli della visita:Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti disponibiliRitrovo alle ore 15:50 davanti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

