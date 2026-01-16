Vasco Rossi pubblica Flavia Buoncristiani su Instagram la reazione dell'ex allieva di Amici 25
Vasco Rossi ha pubblicato su Instagram l'esibizione di Flavia Buoncristiani, ex allieva di Amici 25, interpretando
Vasco Rossi ha condiviso l'esibizione di Flavia sulle note di Sally sul suo profilo Instagram. Come ha reagito l'ex allieva di Amici, eliminata dal talent show da Anna Pettinelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
