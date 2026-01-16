Valeria Marini ha annunciato di aver presentato denuncia contro Antonella Elia, segnando un cambio di passo nella loro disputa. Dopo mesi di polemiche e tensioni, la showgirl ha scelto di affidarsi alle vie legali per tutelare la propria reputazione. Questa decisione rappresenta un passaggio importante in una controversia che aveva inizialmente coinvolto il mondo dello spettacolo e i media.

La pazienza, questa volta, è finita davvero. Valeria Marini ha deciso di non lasciar correre e di affidare la vicenda alle vie legali, trasformando una polemica televisiva in un caso giudiziario. Dopo giorni di silenzio, la showgirl ha raccontato pubblicamente di aver sporto querela per alcune parole che l’hanno ferita profondamente. Una scelta netta, che segna uno spartiacque e apre ufficialmente un nuovo fronte nello scontro tra due volti noti dello spettacolo italiano. Perché Valeria Marini ha querelato Antonella Clerici? Ecco il motivo. A spiegare cosa è successo è stata la stessa Valeria Marini, ospite di Monica Setta a Storie al bivio, nella puntata in onda sabato 17 gennaio su Rai 2. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Valeria Marini passa alle maniere forti: ha denunciato Antonella Elia, ora è guerra aperta

Leggi anche: Valeria Marini ha denunciato Antonella Elia

Leggi anche: Avete sentito le parole tremende di Antonella Elia contro Valeria Marini? Scoppia la guerra: risposta infuocata!

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gianna Orrù, chi è la mamma di Valeria Marini: Sentite troppe chiacchiere su mia figlia/; Scontro Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini su nozze con Biagiarelli: botta e risposta pungente/.

#valeriamarini querela #antonellaelia. Tra gli ospiti della puntata di domani, 17 dicembre, di #storiealbivio ci sarà anche Valeria Marini che, tra le altre cose, come riporta #Adnkronos, dichiarerà di aver querelato Antonella Elia per le parole che le ha rivolto ne - facebook.com facebook

Valeria Marini e la madre Gianna Orrù insieme a Domenica In: la truffa finanziaria, la lite e il ritrovato rapporto x.com