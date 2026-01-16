Dal 16 al 18 gennaio 2026, presso il Teatro Tor Bella Monaca, si terrà lo spettacolo teatrale “Un letto per due” con Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi. Un’occasione per assistere a una rappresentazione che esplora le dinamiche di coppia attraverso un testo intenso e coinvolgente, interpretato da due attori di talento. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro, nel rispetto delle normative vigenti.

Cosa: “Un letto per due”, spettacolo teatrale con Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi.. Dove e Quando: Teatro Tor Bella Monaca, dal 16 al 18 gennaio 2026.. Perché: Un viaggio agrodolce e realistico attraverso 35 anni di vita coniugale, interpretato da una coppia anche nella vita reale.. Il palcoscenico del Teatro Tor Bella Monaca si prepara ad accogliere, nel cuore di gennaio, una narrazione intima e universale che esplora le complesse dinamiche della vita a due. Dal 16 al 18 gennaio 2026, va in scena Un letto per due, una produzione firmata T.T.R. Il Teatro di Tato Russo. Lo spettacolo, che ha già riscosso successo di critica e pubblico al suo debutto, promette di trasformare la favola del matrimonio in un percorso di vita realistico, a tratti tragicomico, in cui ogni spettatore potrà scorgere frammenti della propria esperienza personale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Un letto per due: Polizzy Carbonelli al Tor Bella Monaca

Leggi anche: "Tutto Shakespeare in 90 minuti" al Teatro Tor Bella Monaca

Leggi anche: Blitz al mercato di Tor Bella Monaca. Sequestrati borse, scarpe e vestiti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

T.T.R. Il Teatro di Tato Russo presenta Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi in “” un letto per due “; Roma-Teatro Tor Bella Monaca -Spettacoli dal 15 al 18 gennaio; Roma eventi weekend. Max Giusti al Sistina, Valentino e Vasconcelos in mostra da Pm23 e La Bohème all'Opera; CARTA E CARTONE: “AAA CERCASI” AMBASCIATORI DEL RICICLO A NAPOLI PER LA PAPER WEEK 2026.

“UN LETTO PER DUE” RIPRENDE LA CORSA! PER CHI A ROMA,NEI DINTORNI,NEL LAZIO,NON L’AVESSE ANCORA VISTO O VOLESSE RIVEDERLO,SAREMO AL TEATRO TOR BELLA MONACA,IL 16-17-18 GENNAIO,E,AL TEATRO CIAK,SEMPRE A - facebook.com facebook