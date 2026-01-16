Un caso di ossiuriasi nella scuola Primaria | scatta la procedura dell' Asl
Un caso di ossiuriasi è stato segnalato presso la scuola primaria di Sant'Andrea del Pizzone, frazione di Francolise. La situazione ha attivato le procedure previste dall'Asl per garantire la sicurezza e la tutela della salute degli studenti. L’intervento mirato mira a contenere eventuali diffusioni e a fornire le informazioni necessarie ai genitori e al personale scolastico.
