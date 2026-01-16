Trullo giovane pusher nasconde 30 panetti di hashish ' Gomorra'

Un giovane pusher nel quartiere Trullo è stato trovato in possesso di 30 panetti di hashish, ciascuno contraddistinto dal logo della serie televisiva ‘Gomorra’. L’episodio evidenzia ancora una volta le attività illecite legate alla droga nel quartiere, con sostanze pronte per essere distribuite. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la merce e avviato le indagini per approfondire il coinvolgimento e le reti di distribuzione.

Trenta panetti di hashish con il logo di ‘Gomorra’, la nota serie tv. Tutti nascosti al Trullo e pronti per essere venduti. A trovarli sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Trastevere che hanno notato un giovane aggirarsi con fare sospetto in via di Vigna Consorti e si. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Siracusa, nasconde panetti di hashish nel frigorifero per "preservarne la qualità": 30enne arrestato Leggi anche: Corriere della droga a 22 anni, atterra al Marconi con 30 panetti di hashish La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Omicidio al Trullo: vendetta per una casa abusiva Il giovane, Demir Orahovac di 25 anni, colpito con diversi fendenti, era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo Forlanini Le indagini: nessun racket, ma una vendetta personale il sintomo di un d - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.