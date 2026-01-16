Torino Simeone in dubbio contro la Roma

In casa Torino, la condizione di Giovanni Simeone rimane incerta in vista della partita contro la Roma, prevista domenica alle 18:00. La squadra e lo staff tecnico monitorano attentamente le sue condizioni, valutando le possibilità di impiego. La sfida rappresenta un momento importante per i granata, che cercano di mantenere un buon rendimento in campionato. La formazione ufficiale sarà annunciata nelle prossime ore.

In casa Torino tiene banco la situazione di Giovanni Simeone in vista della sfida di domenica alle 18:00 contro la Roma. L’attaccante ha riportato una contusione alla gamba sinistra e il suo impiego è in dubbio. Le condizioni verranno rivalutate nelle prossime ore, ma al momento lo staff granata procede con cautela. La decisione finale arriverà a ridosso del match. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

