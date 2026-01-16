tincani e caffagni tornano con nella strada il senso il nuovo singolo

Tincani e Caffagni presentano il loro nuovo singolo, “Nella strada il senso”. Un brano che riflette sui momenti di incertezza e introspezione, quando il silenzio si fa ascoltare e le domande diventano più profonde. Un percorso musicale che invita a trovare significato anche nelle situazioni più difficili, con un approccio sobrio e autentico.

Ci sono momenti in cui il silenzio fa rumore. Momenti in cui le domande arrivano tutte insieme e la strada davanti sembra lunga, incerta, senza indicazioni chiare. È proprio da questo spazio fragile e autentico che nasce “Nella strada il senso” (Artisti Online), il nuovo singolo di Edoardo Tincani e Stefano Caffagni, quinto capitolo di una collaborazione che continua a parlare al cuore, senza filtri e senza scorciatoie. Dopo “Benedite”, “La scintilla”, “La morte alle spalle” e “Niente va perso”, il duo torna con una canzone che non pretende di spiegare tutto, ma sceglie di accompagnare. “Nella strada il senso” è dedicata a chi si è sentito almeno una volta smarrito, stanco, messo alla prova da ostacoli improvvisi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

