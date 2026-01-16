Sospiri sul caso della famiglia nel bosco | Serve cautela ma i bambini hanno diritto a socializzare

Lorenzo Sospiri commenta il caso della famiglia nel bosco, sottolineando l’importanza di agire con cautela. Pur evidenziando la necessità di tutelare i minori, invita a rispettare i loro diritti alla socializzazione e al benessere. La sua posizione, espressa a titolo personale, mira a promuovere un equilibrio tra tutela e libertà, evitando decisioni affrettate.

«Parlo a titolo personale, non da presidente del Consiglio regionale»: Lorenzo Sospiri interviene sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” con un invito alla prudenza e al rispetto dei diritti dei minori. Le sue parole, riprese da Adnkronos, arrivano da L’Aquila, durante l'incontro sul bilancio delle attività 2025 del Consiglio regionale. «La politica non ha fatto bene a quei bambini – ha dichiarato – e trovo sbagliato prendere posizione senza conoscere a fondo una vicenda complessa». Secondo Sospiri, prima di esprimere giudizi, bisognerebbe leggere integralmente il provvedimento e le relazioni allegate, per evitare valutazioni più politiche che puntuali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

