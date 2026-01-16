Sinner | L’anno scorso non ho mai avuto la mente sgombera da pensieri

Jannik Sinner ha condiviso durante il media day di Melbourne che lo scorso anno ha affrontato molte difficoltà mentali, che hanno influenzato la sua concentrazione. Prima dell’esordio all’Australian Open contro Hugo Gaston, il tennista italiano ha riflettuto sull’importanza di mantenere una mente più libera e focalizzata, aspetti fondamentali per affrontare al meglio le sfide del torneo.

Jannik Sinner ha parlato al media day di Melbourne prima di affrontare l'Australian Open, con il primo match domenica contro Hugo Gaston. Le parole di Sinner. «L'anno scorso la situazione era molto più difficile, perché a quel punto dell'anno non sapevo ancora cosa sarebbe successo. Ho cercato di godermi ogni momento quando entravo in campo, non avevo mai la mente davvero sgombera dai pensieri. È stata dura. Ora che so com'è andata a finire forse è più facile raccontarlo, ma sono stati giorni difficili anche per la mia famiglia». Il percorso della scorsa stagione passa anche dalla sconfitta al Roland Garros contro Alcaraz: «Tutto accade per una ragione.

