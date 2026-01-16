Si rovescia una caffettiera bimbo di un anno ustionato in casa

Venerdì 16 gennaio a Castelsangiovanni si è verificato un infortunio domestico: un bambino di un anno è rimasto ustionato mentre si trovava in casa con i genitori, a causa della caduta accidentale di una caffettiera bollente in cucina. L’incidente evidenzia l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza dei bambini in ambienti domestici.

