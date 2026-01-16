Scuola anche alle superiori migliorano | le performance degli studenti del Sud

L’ultima analisi del dossier Invalsi, basata sui dati ministeriali 2024-2025, evidenzia miglioramenti nelle performance degli studenti del Sud nelle scuole superiori. Questo dato rappresenta un punto di svolta nel panorama dell’istruzione italiana, indicando possibili segnali di progresso e di evoluzione nel sistema scolastico. Un’analisi puntuale che permette di comprendere meglio le dinamiche e le sfide ancora aperte nel percorso di crescita educativa del Paese.

C’è un dato che segna un prima e un dopo nel racconto della scuola italiana. L’ultima analisi del dossier Invalsi, basata sui dati ministeriali 2024-2025 e sul confronto omogeneo con il 2021-2022, restituisce una fotografia che rompe una narrazione consolidata. Per la prima volta il confronto territoriale non descrive soltanto un divario storico, ma mette in evidenza un cambio di trend: la Campania, pur partendo da livelli più bassi, avanza sulle eccellenze, mentre i territori più forti entrano in una fase di stabilizzazione. È in questa dinamica che il gap inizia, concretamente, a ridursi. Il fulcro dell’analisi riguarda le eccellenze, ossia la quota di studenti collocati nei livelli più alti di apprendimento. 🔗 Leggi su Ilmattino.it



