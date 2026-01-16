Scioperi e assuefazione

L'ennesimo sciopero dei mezzi. Atm che ci avvisa che il servizio potrebbe non essere garantito dopo una determinata ora, di prestare attenzione, di visitare sito e app per ulteriori informazioni e così via. Un appuntamento che ormai a Milano conosciamo, visto che – abituati al ritmo di una media di uno sciopero al mese nel settore dei trasporti – tutti sappiamo come va a finire: qualche tram o bus bene o male passa, quanto meno nelle ore di punta, e a casa bene o male ci si riesce ad arrivare. Anche stavolta è "andata", diciamo con un sospiro di sollievo. Una sorta di assuefazione, che rischia però di far dimenticare le ragioni, serie, per cui una sigla sindacale indice un'agitazione e i lavoratori vi aderiscono rinunciando a una giornata retribuita.

