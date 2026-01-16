Sanità pubblica valore da tutelare

La sanità pubblica rappresenta un pilastro fondamentale del welfare, garantendo accesso equo e qualità delle cure per tutti. In un momento di crescenti sfide sociali ed economiche, è importante tutelare e valorizzare questo servizio essenziale, assicurando che rimanga un diritto universale e sostenibile nel tempo.

In un contesto segnato da inflazione, lavoro povero, precarietà e disuguaglianze crescenti, la Cgil di Imola rafforza il proprio ruolo di rappresentanza, contrattazione e proposta per difendere la qualità del lavoro, i diritti e il welfare. Nel 2026 ci impegneremo a estendere la contrattazione di secondo livello a tutti i settori, con particolare attenzione ad appalti, servizi esternalizzati, logistica, commercio, agricoltura e privato sociale, vincolando l'utilizzo delle risorse pubbliche al rispetto dei contratti nazionali, delle clausole sociali e della legalità. Rilanceremo con forza la contrattazione sociale e territoriale a partire dal rinnovo dell' Accordo quadro circondariale, strumento essenziale per governare i cambiamenti, difendere i servizi pubblici, sostenere le fasce più fragili e rafforzare la coesione sociale.

