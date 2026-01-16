San Vincenzo De Paoli | 80 anni di storia
La Conferenza San Vincenzo De Paoli di San Gimignano compie 80 anni. Dal 15 gennaio 1946, questa associazione si impegna a sostenere famiglie in difficoltà, fragili e in condizioni di povertà, mantenendo vivo il suo spirito di solidarietà. Dal suo avvio ad oggi, si è dedicata con costanza all’assistenza e al sostegno comunitario, onorando l’eredità del Beato Bartolo e il suo impegno per i più bisognosi.
Quella porta della solidarietà e di aiuto alle famiglie in difficoltà, fragili e di povertà fu aperta a San Gimignano il 15 gennaio del 1946 e, da 80 anni, continua il suo instancabile cammino di aiuto e di solidarietà chiamata appunto "Conferenza San Vincenzo De Paoli" dedicata dentro le mura al Beato Bartolo, quel popolare frate che ha avuto il dono di essere rimasto a fianco fino alla sua morte della sofferenza alla cura dei malati di lebbra nel lebbrosario alla pieve di Cellole. Un anniversario e un compleanno di questi primi ottanta anni della ‘San Vincenzo’ di San Gimignano che sarà celebrato domenica 18 gennaio con due appuntamenti sia alle 11 con celebrazione in duomo e nel pomeriggio alle 15 nella sala del teatrino parrocchiale con la riflessione spirituale del parroco e proposto Gianni Lanini, seguito dalla relazione delle attività caritatevoli del popolare presidente della San Vincenzo delle torri Fabrizio Cherici e con le conclusioni affidate alla presidente del consiglio centrale di Firenze Lucia per questo prezioso e importante anniversario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
