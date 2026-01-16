Rosanna Banfi e il nuovo tumore | Dopo 16 anni l’ospite non invitato si è ripresentato La reazione del padre Lino

Rosanna Banfi ha annunciato il ritorno di un tumore ai polmoni, a distanza di 16 anni dal primo intervento per un tumore al seno. La sua testimonianza evidenzia la difficoltà di affrontare una recidiva e le emozioni legate a questa situazione. La reazione del padre Lino Banfi ha sottolineato l’importanza di affrontare con serenità e attenzione eventuali segnali di recidiva, mantenendo un approccio consapevole e informato sulla salute.

«Mi sono spaventata moltissimo. Ho temuto che il cancro, tornato ai polmoni sedici anni dopo quello al seno, fosse qualcosa di molto serio. Ma ho affrontato l'operazione con serenità: prima di addormentarmi con l'anestesia ho pensato alla cosa più bella del mondo, mia nipote Matilde». Così Rosanna Banfi, figlia dell'attore Lino Banfi, si è raccontata nel programma di Monica Setta Storie al bivio, nella puntata di sabato 17 gennaio su Rai2. La scoperta del nuovo tumore e l'operazione. «A luglio ho scoperto di avere un nodulo – ha spiegato l'attrice – ma solo dopo l'intervento ho saputo che si trattava di un tumore maligno, fortunatamente senza coinvolgimento dei linfonodi».

