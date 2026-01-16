Roma Dybala resta un rebus | la MLS nel futuro?

Roma prosegue la sua campagna di mercato, puntando a rafforzare l’attacco secondo le indicazioni di Gian Piero Gasperini. Con gli acquisti di Malen dall’Aston Villa e Vaz dal Marsiglia, la società mira a offrire al tecnico opzioni più competitive rispetto a Ferguson e Dovbyk. Nel frattempo, il futuro di Dybala rimane incerto, con alcune voci che ipotizzano un possibile trasferimento in MLS.

La Roma sta continuando a investire in questa sessione di mercato per sistemare i tasselli ritenuti da migliorare dal mister Gian Piero Gasperini, con l'acquisto di Malen dall'Aston Villa e di Vaz dal Marsiglia, la società giallorossa punta a fornire al tecnico valide alternative a Ferguson e Dovbyk da schierare nella parte offensiva del campo. L'infortunio dell'ucraino, dato anche come possibile partente in questa sessione di mercato, aumenta ulteriormente l'urgenza di acquistare giocatori in grado di concludere a rete, vista la scarsa disponibilità offensiva. La situazione offensiva della Roma non ha convinto nella prima parte di stagione: infatti, nonostante il buon rendimento, la squadra capitolina ha segnato poco, appena 24 reti, il numero più basso rispetto alle altre prime quattro in classifica.

