Ritrovato Raffaele Magnani | è suo il corpo ripescato dall' Adda

Da leccotoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato identificato il corpo rinvenuto nell’Adda lo scorso 5 gennaio a Capriate San Gervasio. Si tratta di Raffaele Magnani, 67 anni di Merate, scomparso a metà dicembre. La conferma dell’identità arriva dopo i rilievi e le analisi, offrendo chiarezza sulla vicenda.

Il corpo ripescato dall'Adda lo scorso 5 gennaio a Capriate San Gervasio è di Raffaele Magnani, il 67enne di Merate scomparso a metà dicembre. La tragica conferma è arrivata venerdì 16 gennaio dopo gli esami del dna disposti dalla Procura. A dare la notizia è stata la stessa figlia dell'uomo. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

