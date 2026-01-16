Ritrovato Raffaele Magnani | è suo il corpo ripescato dall' Adda

È stato identificato il corpo rinvenuto nell’Adda lo scorso 5 gennaio a Capriate San Gervasio. Si tratta di Raffaele Magnani, 67 anni di Merate, scomparso a metà dicembre. La conferma dell’identità arriva dopo i rilievi e le analisi, offrendo chiarezza sulla vicenda.

Il corpo ripescato dall'Adda lo scorso 5 gennaio a Capriate San Gervasio è di Raffaele Magnani, il 67enne di Merate scomparso a metà dicembre. La tragica conferma è arrivata venerdì 16 gennaio dopo gli esami del dna disposti dalla Procura. A dare la notizia è stata la stessa figlia dell'uomo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Paderno d'Adda, ritrovato nell'Adda il corpo di una persona dispersa da mesi

Ritrovato purtroppo senza vita Raffaele, che il 7 dicembre si era allontanato dalla provincia di #Lecco. "Grazie per avere fatto il possibile per ritrovare il mio papà", lo comunica la figlia che aveva pubblicato per lui un appello sul sito e sui social di “Chi l’ha visto - facebook.com facebook

Ritrovato purtroppo senza vita Raffaele, scomparso il 7 dicembre dalla provincia di #Lecco. "Grazie per avere fatto il possibile per ritrovare il mio papà", lo comunica la figlia, che aveva pubblicato per lui un appello sul sito e sui social di “Chi l’ha visto”. #chilha x.com