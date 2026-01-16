Ricerca la psicoterapia ai chatbot? Causa ansia dopo un mese

Una recente ricerca ha esplorato gli effetti della psicoterapia condotta tramite chatbot basati su intelligenza artificiale. Dopo un mese di utilizzo, alcuni modelli di IA generativa hanno fornito risposte che, in soggetti umani, potrebbero essere interpretate come segnali di ansia, trauma o stress post-traumatico. Questo studio solleva importanti interrogativi sull’impatto psicologico di tali strumenti e sulla loro affidabilità come supporto terapeutico.

Sottoposti a quattro settimane di psicoterapia simulata, alcuni dei principali modelli di intelligenza artificiale generativa hanno prodotto risposte che, negli esseri umani, sarebbero considerate segnali di ansia, trauma e stress post-traumatico. E' quanto emerge da uno studio preliminare discusso in un articolo di Nature News, che ha acceso un dibattito tra chi ritiene che i modelli stiano sviluppando 'narrazioni internalizzate' e chi, invece, invita alla massima cautela nell'interpretazione dei risultati. Nel lavoro, ancora in forma di preprint, i ricercatori hanno trattato diverse versioni di quattro grandi modelli linguistici – Claude, Grok, Gemini e ChatGPT – come se fossero pazienti in terapia, ponendo loro domande tipiche della psicoterapia su paure, ricordi e convinzioni personali.

ChatGPT viene usato anche come psicologo - I chatbot basati sull’intelligenza artificiale come ChatGPT sono programmati per imitare gli esseri umani, ma solo in parte: usano un tono amichevole e simulano l’empatia umana, ma a differenza delle ... ilpost.it

Chatbot e suicidi, Google e Character.ai verso il patteggiamento dopo la morte di un adolescente - Le cause intentate da alcune famiglie statunitensi sostengono che relazioni emotive sviluppate con chatbot di intelligenza artificiale abbiano contribuito al ... repubblica.it

