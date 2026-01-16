Riaperti i termini per la selezione di assistenti alla comunicazione | come partecipare

Sono stati riaperti i termini per presentare le candidature per la selezione di assistenti alla comunicazione. Questa è un'opportunità per chi desidera partecipare alla manifestazione d'interesse, contribuendo alle attività di supporto e comunicazione. Per partecipare, è necessario seguire le indicazioni previste e rispettare le scadenze stabilite. Consultate il bando ufficiale per dettagli e modalità di candidatura.

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature relative alla manifestazione d'interesse per l'individuazione di assistenti alla comunicazione (A.C.) da impiegare negli istituti scolastici per l'anno scolastico 20252026. Lo rende noto la Città metropolitana di Reggio Calabria. Il provvedimento, che fa seguito alle determinazioni assunte dal Settore 7 dell'Ente e alla disposizione odierna (n. 2 del 16 gennaio) dell'Amministratore Unico di Svi.Pro.Re S.p.a., mira a integrare l'organico per garantire il pieno diritto allo studio e l'assistenza specialistica necessaria.

