pulizie in ospedale taglio delle ore illegittimo

Nel maggio 2025, il Tribunale di Monza ha riconosciuto l’illegittimità del taglio delle ore nel settore delle pulizie ospedaliere. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano il 16 dicembre dello stesso anno, rafforzando la vittoria legale. Questa sentenza rappresenta un importante risultato nella tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti in questa problematica.

A maggio 2025 la prima vittoria al Tribunale di Monza, il 16 dicembre anche la Corte d’Appello di Milano conferma il giudizio di primo grado, ribadendo l’illegittimità del taglio delle ore e condannando l’azienda. Doppio successo giudiziario per i lavoratori delle pulizie dell’ ospedale San Gerardo di Monza. La vicenda ha origine nel 2018, quando il servizio passa in subappalto a Sicuritalia Multiservice. Nel cambio di azienda, che coinvolge circa 200 lavoratori – in larga maggioranza donne – Sicuritalia applica un taglio unilaterale del 7% dell’orario settimanale, nonostante il capitolato della committenza non avesse subito alcuna riduzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

