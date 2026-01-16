PGT Lecco opposizioni infuriate | Commissione fantasma senza documenti convocazioni 6 ore prima

L'opposizione esprime preoccupazione per la gestione del PGT a Lecco, evidenziando una presunta mancanza di trasparenza e organizzazione. In particolare, si critica la convocazione delle riunioni con breve preavviso e l'assenza di documenti adeguati, elementi che compromettono un confronto costruttivo e partecipato sulla pianificazione urbana della città.

