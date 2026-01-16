PGT Lecco opposizioni infuriate | Commissione fantasma senza documenti convocazioni 6 ore prima

16 gen 2026

L'opposizione esprime preoccupazione per la gestione del PGT a Lecco, evidenziando una presunta mancanza di trasparenza e organizzazione. In particolare, si critica la convocazione delle riunioni con breve preavviso e l'assenza di documenti adeguati, elementi che compromettono un confronto costruttivo e partecipato sulla pianificazione urbana della città.

Denunciamo con fermezza l'ennesimo episodio di gestione superficiale e opaca da parte dell'attuale amministrazione comunale su un tema essenziale per la vita cittadina come il PGT.Commissione senza documentazionePer oggi alle ore 18 è stata convocata una commissione consiliare sul Piano di. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lecco, la squadra Fumagalli presenta le osservazioni al PGT: "Serve una visione territoriale più ampia"

