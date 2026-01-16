Per speculare sull’oro niente lingotti Meglio sterline d’oro marenghi krugerrand

Se si desidera investire in oro, evitare i lingotti può essere una scelta saggia. Alternative più pratiche e liquide sono le sterline d’oro, i marenghi o i Krugerrand. Un’altra opzione è puntare sull’oro finanziario, attraverso strumenti come ETF o fondi specializzati. Queste soluzioni offrono maggiore flessibilità e semplicità di gestione rispetto ai tradizionali lingotti, rendendo l’investimento più accessibile e facilmente adattabile alle esigenze di ciascuno.

Niente lingotti per speculare sull’oro. Meglio sterline d’oro, marenghi, Krugerrand. Oppure è possibile puntare sull’oro finanziario. Perché le commissioni costano dieci volte meno. Con le quotazioni in perpetua salita, per alcuni la tentazione di comprare oro è forte. Ma il professor Beppe Scienza, autore fra l’altro di “Oro, bene rifugio o trappola?”, ci spiega come farlo in modo conveniente. Il punto è in particolare la scelta fra oro finanziario ( Exchange Traded Commodity-Etc, futures, certificati ecc. ) e oro fisico. E nel secondo caso fra lingotti e monete. Inoltre per i lettori di Open che vogliono cimentarsi, il professor Scienza ha preparato un quiz sull’oro. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Arriva la tassa sull’oro per rivalutare lingotti e monete senza documentazione Leggi anche: Manovra, ipotesi tassa sull’oro: in Italia circa 167 miliardi tra monete e lingotti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. «Per speculare sull’oro niente lingotti. Meglio sterline d’oro, marenghi, krugerrand» - Il professor Beppe Scienza spiega che l'oro finanziario o la valuta aurea consentono maggiore sicurezza a chi investe in modo difensivo ... open.online

