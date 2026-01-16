Pellegatti | Dopo il primo tempo ero scettico Rabiot straordinario Le commissioni per Maignan …
Nel commento di Carlo Pellegatti sull'incontro Como-Milan, si evidenziano le valutazioni sul primo tempo e le prestazioni dei giocatori, in particolare Rabiot. Pellegatti analizza anche le questioni legate alle commissioni di Maignan, offrendo un’analisi articolata e obiettiva sulla partita, affrontando aspetti tecnici e tattici senza eccessi di entusiasmo o critica, in un contesto di analisi equilibrata e puntuale.
"Vive la France! Vive la France!". Il giornalista Carlo Pellegatti comincia così il suo video su 'YouTube' dopo Como-Milan 1-3: "Si parla delle commissioni per il rinnovo di Maignan, spero che Giorgio Furlani non mi senta, se mi chiedessero 5 milioni di commissioni fossi Giorgio Furlani gli direi 'Scusi, no, guardi, gliene do 10'. Maignan è stato straordinario in un primo tempo dove il Como aveva completamente obnubilato la manovra del Milan". Pellegatti continua parlando dello strappo di Rabiot che si guadagna il rigore dell'1-1 e poi segna la doppietta decisiva: "Leao è geniale, autore intellettuale del passaggio e quando Rabiot ha trovato il pallone, l'ha controllato, ero sicuro del gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, senti Rabiot: “Potevamo fare meglio nel primo tempo. Non giocare le coppe non è per forza un vantaggio”
Leggi anche: Pellegatti: “Mi hanno detto che Allegri era molto arrabbiato tra il primo e il secondo tempo”
Pellegatti: Dopo il primo tempo non avrei accettato un pareggio, poi il Milan ha rischiato grosso. Spero sia l'ultima partita preparata in un giorno; Pellegatti: “Bene non aver perso, ma non ci può essere questa differenza tra primo e secondo tempo”; Il giornalista non ha dubbi: “La nostra società non dice mai nulla”; Como-Milan di Serie A 1-3: decisiva doppietta di Rabiot! | LIVE News.
Pellegatti: "Spero che sia l’ultima volta che Allegri abbia solo un allenamento e spero che qualcuno dalla società bussi per dire che non va bene" - Questa volta è il primo tempo ad essere giocato meglio, con i rossoneri che sbagliano più volte il ... milannews.it
Pellegatti: “Bene non aver perso, ma non ci può essere questa differenza tra primo e secondo tempo” - Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato il pareggio del Milan arrivato nel finale grazie al gol di Leao in pieno recupero che ha permesso ai rossoneri di non perdere in casa contro il. milannews.it
Carlo #Pellegatti commenta il pari del Milan a Firenze: “Dopo la partita contro il Genoa ero felice perché il Milan non aveva perso: aveva rischiato di perdere con il calcio di rigore tirato alto. Oggi il mio umore è diverso. Per metà partita dicevo che se finiamo in facebook
#Pellegatti dopo Cagliari: "Sono entusiasta. Il #Milan ha chiuso la saracinesca. De Winter ..." #dewinter #SempreMilan #SerieA #CagliariMilan x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.