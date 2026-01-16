Pellegatti | Dopo il primo tempo ero scettico Rabiot straordinario Le commissioni per Maignan …

Nel commento di Carlo Pellegatti sull'incontro Como-Milan, si evidenziano le valutazioni sul primo tempo e le prestazioni dei giocatori, in particolare Rabiot. Pellegatti analizza anche le questioni legate alle commissioni di Maignan, offrendo un’analisi articolata e obiettiva sulla partita, affrontando aspetti tecnici e tattici senza eccessi di entusiasmo o critica, in un contesto di analisi equilibrata e puntuale.

"Vive la France! Vive la France!". Il giornalista Carlo Pellegatti comincia così il suo video su 'YouTube' dopo Como-Milan 1-3: "Si parla delle commissioni per il rinnovo di Maignan, spero che Giorgio Furlani non mi senta, se mi chiedessero 5 milioni di commissioni fossi Giorgio Furlani gli direi 'Scusi, no, guardi, gliene do 10'. Maignan è stato straordinario in un primo tempo dove il Como aveva completamente obnubilato la manovra del Milan". Pellegatti continua parlando dello strappo di Rabiot che si guadagna il rigore dell'1-1 e poi segna la doppietta decisiva: "Leao è geniale, autore intellettuale del passaggio e quando Rabiot ha trovato il pallone, l'ha controllato, ero sicuro del gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

