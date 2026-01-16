Pd l' ultimo delirio | Vietato dire maranza

Recentemente, il dibattito pubblico ha acceso le discussioni sul termine

I maranza fanno litigare destra e sinistra. Con la maggioranza che sta cercando il modo di arginare il fenomeno e l’opposizione che (come capita spesso, in realtà) preferisce continuare a ignorarlo. Anzi, a negarlo totalmente. «Attenzione», ha avvertito ieri il senatore dem Filippo Sensi, «all’uso, da parte della destra, di termini civetta, come “baby gang” o “ maranza ”, in una torsione cattivista: con le bandierine da esibire si rischia di fare peggio, di banalizzare, di rendere parziale un fenomeno più ampio. Si rischia di “razzializzare” il problema, non capendo che va invece affrontato con politiche di formazione nelle scuole, prevenzione, e non solo con la repressione». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

