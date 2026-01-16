Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Ecco la guida aggiornata alle dirette TV delle partite di oggi, stasera e domani. Troverai informazioni sulle trasmissioni di Serie A, Serie B, Champions League, Europa League, Mondiale per club e altri campionati stranieri, su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset. Una risorsa utile per seguire gli incontri principali senza sorprese, con dettagli sulle modalità di visione e i canali dedicati.

Ecco la guida alla diretta tv delle partite di oggi, stasera e domani: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Qualificazioni Mondiali 2026, Champions League, Europa League, Conference League e Mondiale per club, ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, le grandi competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, le amichevoli internazionali, i campionati giovanili e il calcio femminile. Il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. Dalla ricca offerta Sky Sport a quella DAZN (attiva ora il tuo abbonamento) senza dimenticare ovviamente quella della tv pubblica Rai o quella di Mediaset, passando per le novità della programmazione di Amazon Prime Video, Sportitalia, OneFootball, Como TV, TIMVision, Discovery + ed Eurosport. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Serie A, il Napoli frena contro il Parma: finisce 0-0. L'Inter batte il Lecce 1-0

