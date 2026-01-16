Movimento immagine al Teatro al Parco

Al Teatro al Parco, il movimento e l’immagine si incontrano in una performance dal vivo con Alessandro Sciarroni, performer e coreografo di rilievo. L’evento, ideato appositamente per la mostra dedicata a Giacomo Balla, si inserisce come un’opera site-specific, offrendo un’esperienza che esplora i rapporti tra arte visiva e movimento, in un contesto che valorizza l’interazione tra spazio, performer e pubblico.

MP5 Movimento ImmagineLive Performance con la partecipazione del performer e coreografo Alessandro SciarroniL'opera site specific ideata per la mostra Giacomo Balla. Un universo di Luce, al Palazzo del Governatore di Parma, prende forma in una performance live. Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 18:00 il Teatro al Parco di Parma ospita Movimento Immagine, una performance live che mette in dialogo arti visive e performing arts, firmata da MP5 con la partecipazione del performer e coreografo Alessandro Sciarroni. L'evento, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, è presentato da Solares Fondazione delle Arti.

