Monsters – Fantastic Film Festival | l’ottava edizione consacra Taranto come casa del cinema fantastico

L’ottava edizione di Monsters – Fantastic Film Festival si è appena conclusa a Taranto, confermando la città come centro di riferimento per il cinema fantastico. Dal 26 al 31 ottobre 2025, l’evento ha attirato appassionati e professionisti del settore, contribuendo a valorizzare il panorama cinematografico di genere. Un’occasione di confronto e crescita che rafforza la posizione di Taranto nel panorama culturale e cinematografico italiano.

Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo l’ ottava edizione di Monsters – Fantastic Film Festival, che dal 26 al 31 ottobre 2025 ha trasformato Taranto in un vero e proprio polo del cinema di genere. Un’edizione più ampia, più strutturata e più ambiziosa delle precedenti, capace di coinvolgere pubblico, professionisti e territorio attraverso una formula rinnovata e sempre più “diffusa”. Con oltre 50 titoli in programma, sei location attive e numerosi appuntamenti collaterali, Monsters ha confermato la propria crescita, sia in termini di proposta artistica sia di riconoscibilità nel panorama dei festival italiani dedicati al fantastico. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

