Mercato Torino | scambio in vista per i granata? Petrachi pronto a chiudere questa operazione in Serie A Novità importanti

Il mercato del Torino si avvicina a una possibile operazione di scambio in Serie A, con Petrachi pronto a finalizzare la trattativa. Si tratta di una mossa che potrebbe influenzare gli equilibri della squadra e del campionato, coinvolgendo due giocatori nel centrocampo. Restano da definire i dettagli e le tempistiche, mentre gli appassionati attendono aggiornamenti ufficiali sui sviluppi di questa possibile operazione.

Il valzer dei centrocampisti rischia di infiammare i giorni centrali del calciomercato invernale. Al centro delle trattative c’è il Cagliari, che sembra aver individuato la chiave per sbloccare le proprie strategie in entrata e in uscita. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, si sta profilando un’operazione complessa che vede coinvolto anche il Torino. L’oggetto del desiderio granata è Matteo Prati. Il centrocampista classe 2003 è finito nel mirino della dirigenza piemontese. In casa rossoblù c’è un “gradimento totale” per l’operazione: l’uscita del regista è considerata funzionale al progetto, a patto che le condizioni economiche soddisfino le richieste della società di Tommaso Giulini. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

