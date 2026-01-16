Lutto e dolore per Alessandra Celentano | l’addio e subito travolta dall’affetto dal pubblico

Recentemente, Alessandra Celentano, nota insegnante di danza di Amici di Maria De Filippi, ha vissuto un momento di lutto e dolore. La sua vicinanza al pubblico si è manifestata attraverso numerosi messaggi di affetto e sostegno, dimostrando l’apprezzamento e l’affetto che la accompagnano nel suo percorso professionale e personale.

Un lutto ha colpito nelle ultime ore Alessandra Celentano, storica insegnante di danza del talent show Amici di Maria De Filippi. Nota al grande pubblico per il suo carattere rigoroso e per l’atteggiamento severo in sala prove, la docente di Canale 5 ha reso noto sui social un evento personale che ha suscitato numerose reazioni da parte dei follower. La coreografa, da anni volto riconoscibile della televisione italiana, è conosciuta per l’attenzione assoluta alla disciplina e alla tecnica. In questa occasione, però, ha scelto di mostrare un aspetto più intimo della propria vita privata, utilizzando il suo profilo Instagram per comunicare la perdita di un affetto a lei particolarmente caro. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Lutto e dolore per Alessandra Celentano: l’addio e subito travolta dall’affetto dal pubblico Leggi anche: “Sarai sempre con me”. Lutto per Alessandra Celentano: l’addio e l’affetto del pubblico Leggi anche: “Sarai sempre con me”. Lutto per Alessandra Celentano: l’addio e l’affetto del suo pubblico La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Alessandra Celentano, il post straziante di addio: L'amore più vero e puro; “Sarai sempre con me”. Lutto per Alessandra Celentano: l’addio e l’affetto del suo pubblico; Amici: grave lutto per Alessandra Celentano. Alessandra Celentano, il post straziante di addio: "L'amore più vero e puro" - La Maestra, storico volto di Amici condivide sui social il suo dolore per un lutto che la colpisce profondamente ... today.it

Alessandra Celentano a This is Me, chi è / Ha un compagno? Perchè ha smesso di danzare - Alessandra Celentano sarà una delle ospiti della trasmissione tv This is ... ilsussidiario.net

"Sarai sempre con me". Lutto e dolore per Alessandra Celentano: l'addio e subito travolta dall'affetto dal pubblico (FOTO) - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.