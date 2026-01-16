Latitante da più di tre anni durante i controlli mostra la carta di identità di un' altra persona
Un uomo di 39 anni, irreperibile da oltre tre anni, è stato rintracciato e arrestato questa mattina dalla polizia di Stato. Durante i controlli, ha mostrato una carta di identità appartenente ad un’altra persona. Deve scontare una pena di 4 anni, 8 mesi e 5 giorni di reclusione. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità e al falso documentale.
Deve scontare 4 anni, 8 mesi e 5 giorni di reclusione il 39enne che si era reso irreperibile da oltre tre anni e che è stato trovato e arrestato questa mattina dalla polizia di Stato. Gli investigatori della squadra mobile nell'ambito delle ricerche dell'uomo, di nazionalità albanese, sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
