Latitante da più di tre anni durante i controlli mostra la carta di identità di un' altra persona

Un uomo di 39 anni, irreperibile da oltre tre anni, è stato rintracciato e arrestato questa mattina dalla polizia di Stato. Durante i controlli, ha mostrato una carta di identità appartenente ad un’altra persona. Deve scontare una pena di 4 anni, 8 mesi e 5 giorni di reclusione. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità e al falso documentale.

