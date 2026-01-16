Latitante da più di tre anni durante i controlli mostra la carta di identità di un' altra persona

Da genovatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 39 anni, irreperibile da oltre tre anni, è stato rintracciato e arrestato questa mattina dalla polizia di Stato. Durante i controlli, ha mostrato una carta di identità appartenente ad un’altra persona. Deve scontare una pena di 4 anni, 8 mesi e 5 giorni di reclusione. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità e al falso documentale.

Deve scontare 4 anni, 8 mesi e 5 giorni di reclusione il 39enne che si era reso irreperibile da oltre tre anni e che è stato trovato e arrestato questa mattina dalla polizia di Stato. Gli investigatori della squadra mobile nell'ambito delle ricerche dell'uomo, di nazionalità albanese, sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Chi ha più di 70 anni non dovrà più rinnovare la carta d’identità

Leggi anche: Niente più rinnovo della carta d’identità per chi ha più di 70 anni. L’annuncio di Zangrillo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi dopo 3 anni in fuga: nascosto dietro termosifone - Latitante arrestato dopo 3 anni in fuga: era in un nascondiglio ricavato dietro ad un termosifone in un appartamento nella periferia di Napoli. tg24.sky.it

Ciro Andolfi arrestato dopo 3 anni di fuga, il latitante si nascondeva dietro un termosifone - Dopo 3 anni in fuga da latitante, Ciro Andolfi è stato arrestato: era in un nascondiglio ricavato dietro ad un termosifone in un appartamento nella periferia di Napoli. adnkronos.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.