Lang vorrebbe giocare il Mondiale con l’Olanda ma senza passare per la Turchia

Lorenzo Lucca e Noa Lang sono stati messi in discussione dal Napoli. I due sono arrivati nel mercato estivo, rispettivamente da Udinese e Psv; non hanno trovato granché spazio, ma non hanno neanche spaccato le partite come forse si aspettava il tecnico Antonio Conte e la dirigenza azzurra. Intanto, il Napoli dovrà fare mercato a saldo zero in questo mese, dunque se non ci sono uscite, non possono esserci entrate. Agli azzurri piace Youssef En-Nesyri, ex Siviglia, ora al Fenerbahce. Lucca e Lang in uscita, al Napoli piace En-Nesyri. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport: L’ex Udinese è tra gli obiettivi del Besiktas e potrebbe valutare la destinazione almeno fino a fine stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli: i casi Lang e Neres, che succede?; Lang si sente incompreso e fuori posto nel Napoli. C’è anche il Fulham su di lui; Noa Lang via dal Napoli? La posizione dell'olandese su un possibile addio.

#Lucca, il Besiktas lo vorrebbe al posto di Abraham Di Marzio: il #Napoli deve cedere uno tra Lucca e Lang per poter prendere En-Nesyri in prestito dal Fenerbahce. x.com

Napoli orientato a tenere Lang, ma Conte vorrebbe un nuovo centravanti a prescindere perché non convinto di Lucca come riserva di Hojlund e Lukaku (che ancora non può giocare) - facebook.com facebook