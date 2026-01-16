La Grazia il significato degli abiti che indossa il Presidente di Paolo Sorrentino | Il cappotto è la sua corazza

Nel film di Paolo Sorrentino, il personaggio di Mariano De Santis, interpretato da Toni Servillo, indossa un cappotto scelto da Carlo Poggioli. Questo capo d’abbigliamento rappresenta una sorta di corazza, simbolo di protezione e autorità. L’articolo analizza il significato degli abiti del personaggio, evidenziando il ruolo delle scelte sartoriali nel caratterizzare la presenza e l’identità del Presidente nel film.

Carlo Poggioli ha vestito Mariano De Santis, Presidente del film di Paolo Sorrentino interpretato da Toni Servillo. A Fanpage.it ha spiegato il suo guardaroba.

