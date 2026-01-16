La Grazia il significato degli abiti che indossa il Presidente di Paolo Sorrentino | Il cappotto è la sua corazza
Nel film di Paolo Sorrentino, il personaggio di Mariano De Santis, interpretato da Toni Servillo, indossa un cappotto scelto da Carlo Poggioli. Questo capo d’abbigliamento rappresenta una sorta di corazza, simbolo di protezione e autorità. L’articolo analizza il significato degli abiti del personaggio, evidenziando il ruolo delle scelte sartoriali nel caratterizzare la presenza e l’identità del Presidente nel film.
Carlo Poggioli ha vestito Mariano De Santis, Presidente del film di Paolo Sorrentino interpretato da Toni Servillo. A Fanpage.it ha spiegato il suo guardaroba. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Qual è il significato di “grazia” che emerge dall’ultimo film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino Il protagonista Toni Servillo, vincitore della Coppa Volpi a Venezia 82 per la miglior interpretazione maschile, e l’attrice Anna Ferzetti ci hanno dato le loro ris - facebook.com facebook
