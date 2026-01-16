Innovazione e materiali pregiati Per un mood rilassato e chic
La collezione Autunno-Inverno 2026/27 di KNT – Kiton New Textures combina materiali di alta qualità con un design innovativo. La linea propone capi che uniscono il classico al moderno, offrendo un mood rilassato e raffinato. La sartorialità si reinventa, integrando dettagli sportivi per un risultato elegante e versatile, adatto a chi cerca uno stile sobrio e contemporaneo.
La collezione Autunno-Inverno 202627 di KNT – Kiton New Textures è un viaggio tra materiali pregiati e innovazione sartoriale, dove il new tailoring si intreccia con una sporty attitude sofisticata. La collezione reinventa la quotidianità maschile, con capi versatili e senza tempo, pensati per esprimere stile più che seguire tendenze. Il mood è rilassato e chic, costruito su texture luminose e tessuti preziosi. Il velluto a coste irradia eleganza discreta, mentre piumini in lana e cashmere, trench e soprabiti caldi, pantaloni voluminosi e denim moderni offrono comfort e raffinatezza. La palette cromatica combina nuance sicure e sofisticate – blu profondo, grigio acciaio, bianco avorio, cammello e nero – con accenti inaspettati come verde prato e una nota di mattone, creando un equilibrio tra classicità e sorpresa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
