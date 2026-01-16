Il regista Paul Haggis patteggia | pagherà due milioni di dollari per un’accusa di stupro
Il regista Paul Haggis, noto per il film Crash, ha raggiunto un accordo di patteggiamento pagando due milioni di dollari. La cifra riguarda un’accusa di stupro presentata da una ex publicist, che quattro anni fa aveva ottenuto un risarcimento di 10 milioni in una causa per violenza sessuale. La notizia evidenzia le recenti vicende legali che coinvolgono il regista.
Paul Haggis, il regista premio Oscar per Crash, ha patteggiato con una ex publicist che quattro anni fa aveva ottenuto un risarcimento da 10 milioni in una causa per violenza sessuale. L’ex publicist, Haleigh Breest, aveva accusato Haggis di averla stuprata e costretta a fare sesso dopo una prima cinematografica nel 2013. Un giudice aveva successivamente aggiunto quasi tre milioni di dollari in spese legali a cui si sono cumulati nel frattempo gli interessi. Il patteggiamento. Il patteggiamento prevede ora che Haggis paghi sono due milioni di dollari. Secondo la stipula tra le parti, “tutte le dispute sono state risolte amichevomente”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
