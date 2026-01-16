Il Las Palmas ottiene il prestito di Iker Bravo

Il Las Palmas ha annunciato il prestito di Iker Bravo dall’Udinese fino alla fine della stagione 2023-2024. L’attaccante spagnolo si unirà al club canario per contribuire alla squadra durante questa fase. La cessione è stata formalizzata attraverso un accordo tra le due società, offrendo a Bravo l’opportunità di accumulare esperienza in Liga. La collaborazione mira a rafforzare il reparto offensivo del club durante il resto della stagione.

2026-01-15 12:23:00 Calcio italiano: UN firma galattica per Le Palme. Bravo Iker diventa un giocatore giallo fino alla fine della stagione dopo che il club canario ha annunciato la Raggiunto l’accordo di cessione con l’Udinese. Il catalano, che arriva per rafforzare l’attacco della seconda classificata della categoria, è atterrato questo mercoledì pomeriggio a Gran Canaria ed è stato ricevuto dal direttore sportivo Luis Helguera. Dopo aver firmato il contratto, Ha superato una visita medica e ora è agli ordini di Luis García competere per una posizione nell’attacco delle Canarie. Dopo essersi distinto nelle giovanili del Bayer Leverkusen e pur raggiungendo la prima squadra, passò con forza attraverso la Giovanili del Real Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

