Il fascino dei resti della Brina Un patrimonio da scoprire Serata di idee e proposte

Scopri i resti della Brina, un patrimonio storico e culturale da valorizzare. L’incontro pubblico del 20 gennaio alle ore 21 al Circolo Arci Grisei sarà un’occasione per condividere idee e proposte sul potenziamento del tratto della Via Francigena e della via Romea sarzanese. Un momento dedicato a residenti e appassionati per promuovere il patrimonio locale e favorire il suo sviluppo sostenibile.

"Via Francigena, un patrimonio che i residenti possono valorizzare". E' questa il titolo dell'incontro pubblico dedicato alla valorizzazione del tratto della via Romea sarzanese in programma martedì 20 gennaio alle 21 al Circolo Arci Grisei Boettola-Falcinello-Grisei-Olmo-Santa Caterina in via Turì 61. La via Francigena, l'importante cammino millenario che collega Canterbury a Roma, passa proprio da Sarzana, l'unica tappa ligure del percorso. La via, partendo da Aulla, attraversa Ponzano Superiore e le rovine dell'antico castello della Brina, un insediamento fortificato medievale dalle origini poco conosciute che è stato riportato alla luce ed è visitabile lungo il sentiero della via Francigena Alta.

