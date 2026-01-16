Il Comune giura amore eterno alla Sodexo per la mensa scolastica

Il Comune ha confermato l'impegno per la qualità dei servizi scolastici, stipulando un nuovo contratto di oltre 3,2 milioni di euro con Sodexo per la mensa scolastica. La collaborazione mira a garantire un servizio di ristorazione efficiente e sostenibile, rafforzando l’offerta educativa e il benessere degli studenti. La scelta di affidarsi a Sodexo sottolinea l’attenzione dell’amministrazione verso un servizio di qualità e affidabile per le famiglie.

A Vigonza ammonta a oltre 3,2 milioni di euro il nuovo contratto per la ristorazione scolastica per i prossimi cinque anni. La scelta è avvenuta all'esito della gara che ha visto allineate più ditte specializzate. L'esito ha dato ragione alla concessionaria uscente La qualità dei servizi scolatici passa anche attraverso la ristorazione. Ammonta a oltre 3,2 milioni di euro il nuovo contratto per la ristorazione scolastica e sarà ancora la ditta So.De.Xo a prendersi cura per i prossimi cinque anni delle mense alle scuole dell'infanzia comunali "Matisse" di Busa e "Bosco Incantato" di San Vito, alle primarie "Anna Frank, sempre a Busa e "Bonaventura a Peraga.

