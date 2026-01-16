Identità e rinascite nel cuore del Monferrato

Nel cuore del Monferrato, l’identità di un territorio si riflette nella tradizione e nella passione per la produzione della Barbera. Questo vitigno rappresenta una delle espressioni più autentiche della zona, un simbolo di rinascita e continuità. Conosciuta per la sua versatilità e profondità, la Barbera unisce storia e qualità, offrendo un’esperienza autentica e rispettosa delle radici locali.

La Barbera – il o la? La sommelier police non vi multerà, ma in ogni caso: la Barbera è il vino, il Barbera è il vitigno. E comunque, il o la, da sempre vitigno e soprattutto vino del popolo, monferrino e non solo. Un rosso schietto e quotidiano che oggi vive una nuova stagione di rilancio intorno a un'idea che alla fine non è solo un prodotto enologico, ma anche il simbolo di una comunità, un vino alla portata di tutti, sia nel gusto immediato che – dato fondamentale – nel prezzo: tutte qualità che lo renderebbero un buono strumento per avvicinare le nuove generazioni al mondo del vino. Non a caso al Festival si è parlato di come comunicare i vini piemontesi con linguaggi nuovi, magari capaci di coinvolgere il pubblico internazionale in un periodo storico dove pare proprio che quel pubblico beva sempre meno, e gli under 30 figuriamoci.

